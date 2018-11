EXCLU - EPISODE 44 : « Tu ne peux pas faire ça,t’es mon amie ! » , Mia et Hilona s’effritent

Dans l’épisode 44 de 10 Couples Parfaits, Hilona et Mia ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Alors que la cérémonie des couples approche, Hilona ne souhaite pas voir partir Illan et Célia en lune de miel, dans le cas où ils sont match parfait. Seulement, Mia est prête à envoyer Illan et Célia dans la Love Machine pour faire avancer le jeu, même si cela rend triste sa copine. Hilona n’adhère pas. « Je ne comprends pas, je suis choquée. Tu ne peux pas faire ça Mia, t’es mon amie », lance-t-elle. Illan et Célia vont-ils se retrouver ensemble dans la Love Machine ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du mercredi 21 novrembre.