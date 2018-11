EXCLU - EPISODE 45 : Illan sort les violons « Je me suis rendu compte que je t’aimais »

Entre Hilona et Illan, leur histoire d’amour est terminée. Et pour cause, il a avoué l’avoir trompée avec Célia lors de la dernière cérémonie des couples, alors qu’il était en couple avec elle. Malgré ses aveux déchirants, Hilona a décidé de garder la tête haute et souhaite en savoir plus concernant les agissements d’Illan. Pourquoi a-t-il fait ça ? Pourquoi a-t-il décidé de lui avouer devant tout le monde ? Hilona veut des réponses, mais n’en croit pas ses oreilles lorsqu’Illan lui assure qu’il est allé voir ailleurs parce qu’il l’aimait. Suite à ces révélations, le couple Illan/Hilona va-t-il se reformer ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du jeudi 22 novembre.