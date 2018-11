EXCLU – Episode 46 : Célia s'apprête à faire d'importantes révélations ce soir

A l’approche de la neuvième cérémonie, Célia est décidée plus que jamais à faire entendre sa version de l’histoire à l’ensemble des habitants. Après sa relation secrète avec Illan dans le dos d’Hilona, elle veut faire savoir qu’elle aussi se sent manipulée. Inès et Marilou l’encouragent à parler, surtout après ce que Célia a appris dans l’après-midi. La jeune femme a surpris Illan et Hilona en pleine discussion et les paroles du garçon l’ont blessé. Célia a entendu Illan affirmait qu’elle n’avait pas compté pour lui et qu’il n’en avait rien à faire. Célia compte bien se venger ce soir, en pleine cérémonie… Alors ne ratez-pas l’épisode inédit de 10 Couples Parfaits Saison 2 diffusé ce soir dès 18h20 sur TFX.