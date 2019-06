Exclu - Episode 46 : Thomas ne sait plus où il en est avec Chani 😲

Dans l’épisode 46 de 10 Couples Parfaits, Thomas ne sait plus oĂč il en est dans sa relation avec Chani, sa petite amie de l’aventure. En effet, Chani et Ariel sont un match parfait et sont parties en lune de miel. De retour Ă la cĂ©rĂ©monie la semaine derniĂšre, ils paraissaient plus complices que jamais, ce qui n’a pas Ă©chappĂ© Ă Thomas. Le jeune homme va-t-il arrĂȘter sa relation ? RĂ©ponse dans l’épisode 46 de 10 Couples Parfaits diffusĂ© du lundi au vendredi Ă 17h50 sur TFX.