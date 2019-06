Exclu - Episode 47 : C'est chaud entre Camille et Seb 🔥

Dans l’épisode 47 de 10 Couples Parfaits, soirĂ©e « Love and Money » pour les candidats. Tout le monde est trĂšs excitĂ©, surtout Seb et Camille qui se cherchent de plus en plus. Marine est trĂšs maligne, elle voit bien que les deux tourtereaux ne peuvent pas s’empĂȘcher de se chercher. Finalement, ils s’embrassent Ă nouveau. Vont-ils se remettre en couple ? RĂ©ponse dans l’épisode 47 de 10 Couples Parfaits diffusĂ© du lundi au vendredi Ă 17h50 sur TFX.