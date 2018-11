EXCLU - Episode 48 : La fin du couple Mia Sélim ?

Après s’être disputés dans la journée, Mia tente une nouvelle approche auprès de Sélim. En pleine soirée, elle brandit le « drapeau blanc » et lui demande gentiment une danse. Ni une, ni deux, Sélim l’envoie « bien bouler » comme remarque Mia et c’est une nouvelle dispute qui éclate entre les amoureux. Mia ne comprend pas et ne supporte pas l’attitude de Sélim. La jeune femme en a marre de se faire envoyer balader par l'homme qu'elle aime. Pour elle, tout le monde lui fait confiance dans la maison sauf lui. Serait-ce la fin du couple Mia / Sélim ? Pour le savoir, rendez-vous dès ce soir pour un nouvel épisode inédit de 10 Couples Parfaits, diffusé le 27 novembre à 18h20 sur TFX.