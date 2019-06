Exclu - Episode 49 : Camille et Chine sont-il un match parfait ?

Dans l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits, Camille et Chine sont dans la love machine pour savoir s’ils sont un match parfait. Si c’est le cas, Camille et Chine partiront tous les deux en lune de miel jusqu’à la fin de l’aventure. Camille est contente de partir mais elle laisserait derrière elle, son petit copain Seb. Alors, Camille et Chine vont-ils être un match parfait ? Réponse dans l’épisode 49 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX.