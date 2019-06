Dans l’épisode final de 10 Couples Parfaits, c’est la 10ème et dernière cérémonie des couples. Ils sont sur le point de savoir si ou non, ils vont remporter les 200 000 euros. Tous les candidats partis en lune de miel reviennent à la cérémonie, Chani ne dit pas bonjour à Thomas et le jeune homme à un mauvais pressentiment. A-t-il raison ? Réponse dans l’épisode final de 10 Couples Parfaits saison 3.