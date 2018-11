EXCLU – Épisode 50 : Panique générale « nous sommes tous perdus »

A l’approche de la cérémonie finale « on est tous perdu » avoue Marilou. De bon matin, c’est un stress général qui plane sur la villa et sur nos célibataires. Ils n’ont toujours pas décelé le trio de Mélanie, Inès n’est pas sûre de son match et Jessica non plus. C’est le flou total, et Marilou n’aide pas à motiver les troupes, « je vous le dis, j’ai vraiment peur de ne pas gagner, on est vraiment perdu », « franchement on est parti pour perdre ». De quoi bien rassurer tout le monde et entamer une dernière journée tranquillement… Ne ratez-pas l’avant dernier épisode de 10 Couples Parfaits ce soir dès 18h20 sur TFX.