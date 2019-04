Exclu – Episode 6 : Charlène & Ted officialisent leur relation !

Après s’est embrassé pendant la cérémonie, Ted et Charlène décident de s’isoler pour parler de ce qu’il s’est passé … Charlène ne s’y attendait pas du tout ! Ted a voulu l’embrasser pour lui montrer que celle-ci luit plaît vraiment. Charlène lui pose une question « couple ou pas couple ? », elle veut une réponse ! Pour répondre, Ted l’embrasse en rajoutant un mot clair et précis «COUPLE » ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.