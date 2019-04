Thomas et Chani n'arrivent pas à se remettre de tous les atomes crochus qu'il peut y avoir entre eux... C'est comme une évidence. Ted confit à Chani que Thomas lui a dit : " c'est elle et pas une autre" . La jolie brune répond sans hésiter à Ted : "C'est lui et pas un autre". Une belle histoire d'amour commence entre Chani et Thomas ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.