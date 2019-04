Les gagnants du "date challenge" ont le droit à un cours de flamenco particulier ! Chani, Thomas, Julie et Antoine n’excellent pas en la matière. La professeur de flamenco demande à Thomas de danser avec elle… Chani de nature très jalouse et possessive, n’apprécie pas beaucoup voir son homme aussi proche d’une autre fille. Thomas s’en amuse beaucoup ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.