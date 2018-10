EXCLU – Episode 8 : Illan dérape en plein date challenge

Le deuxième date challenge continue. Mélanie restée sur la touche joue les assistantes d’Elsa Fayer. Elle peut donc choisir quel garçon massera les filles toujours en lice. Pour se venger de ne pas avoir été choisie et d’être la « 11 ème roue du carrosse », Mélanie décide de séparer Illan et Hilona en leur attribuant des partenaires différents. Pour Illan c’est presque un défi qui lui ait lancé. Il va devoir masser Célia, son premier coup de cœur de l’aventure, tout en restant correct. Sa chérie Hilona est juste à côté et ses copines l’ont toutes à l’œil. Mais Illan ne semble pas en avoir conscience et dérape. Il masse les fesses de Célia. « C’est vraiment un gros batard » avoue Daisie... Pour savoir comment Hillona va réagir, rendez-vous ce soir pour l’épisode 8 de 10 Couples Parfaits dès 19h00 sur TFX.