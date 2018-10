EXCLU - Episode 9 : Hors d'elle, Hilona apprend qu'Illan a fauté

De retour à la villa après un date challenge qui a mal tourné, Hilona veut tout savoir de ce qu’elle a raté. Participante aux deux manches, elle n’a pas pu assister au dérapage d’Illan puisqu’elle se faisait également masser. « Qu’est-ce qu’il s’est passé concrètement ? » demande Hilona déjà hors d’elle. Sa copine Jessica lui raconte tout, « il la massé sensuellement ». Ni une ni deux, Hilona voit rouge. La jeune femme est remontée, évidemment, contre Illan, mais aussi bien contre Célia. Et oui en plus d’avoir été humiliée pendant l’épreuve, Hilona a eu la chance de voir partir Illan et Célia en date de rêve. Une chose est sûre, le rêve va être de courte durée quand ils vont retrouver Hilona à la villa… Un rendez-vous à ne surtout pas manquer, ce soir dans l’épisode 9 de 10 Couples Parfaits dès 19h00 sur TFX.