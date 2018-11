EXCLU - Final : Mélanie ne sait toujours pas qui est son MATCH PARFAIT

Ce soir, tout se joue pour les 21 candidats de 10 Couples Parfaits. Et pour cause, c’est le moment de la dernière cérémonie des couples. Au cours de celle-ci, les 10 faisceaux lumineux devront s’allumer pour remporter les 200 000 euros à se partager. Les garçons sont 10, les filles, sont 11 (Mélanie a rejoint l’aventure après les autres), et à la fin de cette cérémonie, une des filles ne sera pas choisie. S’il s’agit de Mélanie, elle devra choisir le garçon qu’elle pense être le bon. Seulement, à quelques minutes de prendre la décision, elle ne sait toujours pas qui est son match parfait… Retrouvez le dernier épisode de 10 Couples Parfaits, ce soir vendredi 30 novembre à 18h sur TFX.