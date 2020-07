EXCLU - Les premières images de la quatrième saison de 10 couples parfaits

En savoir plus sur Elsa Fayer

Déjà trois saisons que les célibataires, hommes et femmes, ont réussi à former les couples parfaits à l’issue de la dernière cérémonie et ainsi remporter la somme de 200 000 euros. Physique, intérêts, hobbies, ambition professionnelle, caractère… Chacune de ces facettes de leurs personnalités avait été passée au crible grâce à des études de personnalités et comportementales. Pour cette quatrième saison inédite, présentée par Elsa Fayer, c’est à l’autre bout du monde et dans un cadre idyllique et propice à l’amour que 20 nouveaux célibataires vont vivre ensemble dans une villa de rêve. Ils sont jeunes, séduisants, possèdent de fortes personnalités. Certains de leurs visages sont d’ailleurs familiers puisqu’ils ont déjà cherché l’amour à la télévision, en vain... Aujourd’hui, tous s’en remettent au matchmaker pour trouver, à leur tour, leur match parfait ! Parmi eux : Seby Daddy, Alcaraz, Adrien ou encore Allan, Bryan et Marin chez les hommes et Dita, Anissa, Kellyn, Mélanie ou Maissane chez les femmes.10 femmes, 10 hommes, célibataires, ont été scientifiquement choisis par un matchmaker, et réunis pour former « 10 Couples Parfaits ». Un seul et unique objectif : identifier les 10 couples parfaits ! Les célibataires sauront-ils reconnaître leur âme-sœur ? Vont-ils privilégier les sentiments au jeu ?