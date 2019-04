FOU RIRE : découvrez les grands Manitous du match parfait ! 😂

Stéphane, Seb et Chine sont pris d'un délire dÚs le réveil. Ils décident de se déguiser en manitou et de purifier Camille pendant une cérémonie bien originale... Camille est un peu perplexe face à cette situation mais décide de jouer le jeu ! Tous les habitants de la villa assistent à la purification de Camille dans la bonne humeur et dans l'humour ! Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.