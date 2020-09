FOU RIRE - La terrible punition de Mélanie et Maïssane !

En savoir plus sur Elsa Fayer

Mélanie et Maïssane ont été punies par Allan. Elles ne peuvent plus utiliser leur maquillage jusqu’à la cérémonie de ce soir. Une occasion parfaite pour Allan de se venger de Maïssane et de Mélanie. Il n’a pas digéré le fait que la première ne le choisisse pas pour le date challenge et que la seconde se rapproche d’Adrien. C’est donc une vengeance assumée ! Les deux jeunes femmes sont au bout du rouleau… Mais l’écran coeur ne leur a pas dit de se démaquiller alors il reste encore un espoir ! Elles se lancent dans une mission pour ne pas perdre la maquillage qu’elles avaient déjà. La pool party va-t-elle avoir raison de leur stratégie ? Extrait de l’émission du 11 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.