Grâce à Illan, Tony découvre quel garçon à deux matchs parfaits

« Il faut que j’en parle à quelqu’un » avoue Illan à propos de sa relation secrète avec Célia. Le jeune homme qui est désormais en couple avec deux filles dans la même ville commence peut-être à avoir des remords. « Ca fait quelques jours que j’ai fait une connerie » confie Illan à Tony, « avec Célia on s’est vu en cachette ». Tony reste bouche bée, « j’ai le plus gros secret de la maison » dit-il avec crainte. Et il n’était pas au bout de ses peines. Grâces aux révélations d’Illan, Tony réalise que c’est lui le garçon aux deux matchs parfaits. « On a le trio » se réjouie Tony. Avec Mélanie et Célia, Illan formera le trio parfait, seulement les deux amis doivent garder encore tout ça secret… Extrait de l’épisode 40 de 10 Couples Parfaits Saison 2, diffusé le jeudi 15 novembre dès 18h20 sur TFX.