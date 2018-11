« GROSSE BOMBE » : Pendant la nuit, Illan surprend Mia et Tom très proches

C’est la dernière assemblée de l’aventure et ce sont aux filles de faire un choix crucial. Elles doivent décider pas d’un couple à envoyer en date mais de deux. Elles ont réussi à s’accorder malgré quelques mésententes et c’est l’heure pour Elsa Fayer d’annoncer le résultat aux garçons. Illan espère partir avec Hilona dans son objectif de « reconquête ». Et Bingo Hilona a bien été choisie par les filles mais c’est avec Tom qu’elle partira. Quant à Inès c’est avec Tony, le copain de sa pire ennemie Mélanie. Elsa Fayer leur réserve une dernière surprise. Il s’agit d’une date spéciale de 24 heures ! C’est la douche froide pour Mélanie et pour Illan… Pour connaître toutes leurs réactions, rendez-vous dès ce soir pour un épisode inédit de 10 Couples Parfaits dès 18h20 sur TFX.