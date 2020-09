Guerre des clans - Seby Daddy et ses “petits moutons” contre Maïssane

En savoir plus sur Elsa Fayer

Suite à l’altercation entre Dita/Bryan et Maïssane, c’est maintenant Seby Daddy qui s’en prend à la jeune marseillaise… Ce conflit a plus que jamais scindé le groupe en deux. D’un côté, Seby Daddy et ses “petits moutons” et de l’autre, le reste de la maison. Il n’y a jamais eu autant de tension dans la villa. Cela risque de freiner considérablement l’avancé du jeu et la découverte des matchs. En effet, c’est un jeu collectif et clan ne rime pas avec collectif… Les célibataires finiront-ils par faire la paix ? Extrait de l’émission du 14 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.