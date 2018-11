Hilona a bout de nerf dans l’épisode 44 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 44 de 10 Couples Parfaits, Hilona est de nouveau en colère. Lors de la cérémonie des couples, elle avait décidé de quitter définitivement l’aventure suite aux révélations d’Illan, avant de prendre du recul et revenir dans la villa. Seulement, l’attitude de Célia et Illan l’agace. Avant de savoir qui de Illan/Célia, Tony/Mélanie ou Jonathan/Daisie, ira tester sa compatibilité dans la Love Machine, Hilona fait une réflexion à Célia. Les deux jeunes femmes vont-elles à nouveau se chamailler à cause d’Illan ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du mardi 20 novembre.