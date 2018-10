Hilona au bord de la crise de nerf dans l’épisode 22 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 22 de 10 Couples parfaits, les habitants de la villa décident d’apprendre à mieux se connaître grâce à un speed-dating. Grâce à celui-ci, ils souhaitent avancer dans le jeu et découvrir qui matche avec qui et pourquoi pas, faire naître de nouveaux couples. Hilona, agacée du comportement d’Illan avec Noée, va mettre les choses aux claires une bonne fois pour toute. La guerre des couples continue avec Sélim et Mia, qui vont vivre leur première réelle dispute. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.