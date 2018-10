Hilona oublie Illan avec Selim dans l’épisode 23 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 23 de 10 Couples Parfaits, la relation entre Selim et Mia semble être au point mort. Suite aux révélations d’Illan concernant Mia, Selim a décidé de prendre ses distances. Mia lui a menti et il a du mal à lui faire confiance… Quant à Illan, ce dernier a totalement oublié Hilona et souhaite séduire Noée. En vrai gentleman, il lui concocte un petit dîner et lui offre un joli bouquet de fleurs. Hilona n’est pas là pour le voir puisqu’elle est en rendez-vous avec Selim. Et ils ont l’air de plutôt bien s’entendre… Hilona va-t-elle oublier Illan dans les bras de Selim ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.