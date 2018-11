Hilona prête à quitter la villa dans l’épisode 42 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 42 de 10 Couples Parfaits, Hilona est introuvable. Suite aux révélations d’Illan lors de la cérémonie des couples, Hilona a préféré quitté le plateau. Alors que toutes la villa est à sa recherche, Elsa annonce qu’elle ne reviendra peut-être pas. Cette situation enchante grandement Célia et elle ne s’en cache pas. Si elle pouvait ne pas revenir, ça me ferait plaisir. Qu’elle reste super loin. C’est très bien comme ça », confie-t-elle. Illan, de son côté, n’est pas bien et regrette ses actes : « A chaque fois je perds tout. J’en ai marre. J’aimerais bien me poser avec une fille mais je n’y arrive pas. » Quelle décision va prendre Hilona ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX