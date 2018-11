Hilona et Selim ont toujours pensé qu’ils pouvaient être match parfait. Seulement, ils ne s’étaient jamais testés en cérémonie. D’autant plus que Sélim est en couple avec la meilleure amie de l’aventure d’Hilona, Mia. Heureusement, leur intuition était bonne. Hilona et Sélim sont un match parfait. « Sélim et Hilona croient au coup de foudre. En amour, ils sont passionnels. Sélim peut équilibrer la nature spontanée d’Hilona » confie le matchmaker.