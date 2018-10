Hilona et Sergio testent la Love Machine dans l’épisode 25 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 25 de 10 Couples Parfaits, les habitants de la villa vont découvrir si Sergio et Hilona sont un match parfait. Les deux candidats se pensent match parfait et sont presque sûrs de quitter l’aventure et partir en lune de miel à l’annonce du résultat. Si le scénario se déroule ainsi, deux personnes vont se trouver au plus mal. Il s’agit de Marilou, en couple avec Sergio et Illan, qui n’exclue pas la possibilité de se remettre avec Hilona. Avant cela, le dragueur souhaite conquérir un quatrième cœur. Après Célia, Hilona et Noée, il s’attaque à celui d’Inès. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.