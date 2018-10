HOT’N FUN :Tony dénudé, Mélanie choquée

Tony, fraichement séparé de Mélanie, décide de lui faire une nouvelle blague. « J’adore la faire chier et je n’ai pas envie que ça change » confie le garçon. Il décide donc d’aller lui faire le service, « room service » complètement nu vêtu d’une simple toque et d’un tablier. Mélanie est surprise de voir son « drôle d’ex » la charrier encore alors qu’ils ne sont plus ensemble. Et c’est finalement entièrement nu que finit Tony. « Les fesses de Tony sont al dente » confie Mélanie encore émoustillée par ce qu’elle vient de voir. « Tony me manque un petit peu, surtout depuis que j’ai vu ses fesses ». Extrait de l’épisode 20 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 18 octobre à 18h20 sur TFX.