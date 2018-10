HOT : Séance de body painting pour Tom et Mélanie

Stella, Jérémy, Anastassia et Max ont une surprise pour les habitants de la maison. Même si ces derniers sont actuellement en lune de miel, ils participent, à leur façon, à la quête des couples parfaits. Ainsi, ils ont décidé d’envoyer en tête-à-tête Mélanie et Tom, qui, selon eux, ont peut-être une chance d’être un duo parfait. Grâce à ce rendez-vous, ils espèrent un rapprochement entre les deux célibataires… Tom joue la carte de la sensualité et en profite pour lui avouer qu’il n’est pas insensible à son charme. Mélanie quant à elle, joue le jeu à fond et lui demande de se mettre en sous-vêtement pour lui peindre le corps… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.