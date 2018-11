Illan faute encore dans l’épisode 32 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 32 de 10 Couples Parfaits, Tony en a marre du comportement de Mélanie. Le jeune homme est à deux doigts de rompre, mais va-t-il oser aller jusqu’au bout ? Peu importe sa décision, il a décidé de se faire chouchouter par Célia... Quant à Illan et Hilona, les deux tourtereaux de la villa, ils se remettent officiellement en couple. Mais le jeune dragueur ne tient pas en place et le dit lui-même, il a fait « une connerie »...Aussi, un duo partira en date de rêve pendant 24 heures dans un hôtel de luxe, de quoi former, peut-être, un nouveau couple… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.