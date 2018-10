Illan se rapproche de Noée dans la piscine, Hilona rage : « Ne faites pas ça devant moi ! »

Après une discussion houleuse entre Illan et Hilona, la décision est claire : leur histoire est terminée. Mais Illan ne compte pas se morfondre. Grand dragueur dans l’âme, il décide de se rapprocher de Noée dans la piscine. Sous les yeux d’Hilona. La jeune femme, verte de jalousie s’emporte : « J’en ai marre d’être calme alors que tout le monde me manque de respect ! ». Mia, sa grande copine de l’aventure lui conseille de ne pas prendre les actes d’Illan au sérieux et d’avancer dans son aventure. « Tu as joué, tu t’es fait avoir. Maintenant, tu passes à autre chose », lance Mia a sa copine. La vérité blesse, mais peut-être qu’Hilona va pouvoir ouvrir les yeux… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.