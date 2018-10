Illan, serial dragueur : « Ma future meuf, c’est Noée ! »

Depuis qu’il n’est plus avec Hilona, Illan a trouvé sa nouvelle cible. Il tourne autour de Noée et ne cesse de lui rappeler qu’elle lui plaît énormément. La célibataire, qui n’a d’yeux que pour Nicolas, n’entre pas dans ce petit jeu et n’est pas réceptive du tout aux avances du jeune homme. Cela l’amuse beaucoup, car elle sait qu’il fait cela pour rendre jalouse Hilona. Mais le dragueur est sûr de lui, la blonde finira par succomber à son charme. « Ma future meuf, c’est Noée ! », dit-il haut et fort. Au bord de la piscine, les autres candidats sont un peu choqués du comportement d’Illan. Inès, n’hésite pas à lui rappeler qu’il n’a « qu’un seul cœur »… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.