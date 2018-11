Illan va-t-il craquer à nouveau pour Célia dans l’épisode 34 de 10 Couples Parfaits

Dans l’épisode 34 de 10 Couples Parfaits, Célia avoue à Tony n’avoir qu’Illan en tête. Au début de l’aventure, les deux célibataires s’étaient fortement rapprochés mais leur idylle n’avait duré que quelques jours car Illan s’est très vite tourné vers Hilona. « On ne va pas se mentir, Illan c’est mon coup de cœur », révèle-t-elle. Lors d’une soirée, la jolie brune avoue tout à Illan. « C’est très plaisant sachant que Célia c’est une des plus jolies filles de la maison… C’est compliqué pour moi, ça car quand une fille me fait des avances, en général, je craque », explique-t-il. Illan va-t-il succomber ? Aussi, l’heure est aux règlements de compte pour Noée et Nicolas. Et pour cause, Noée préfère trouver son match et quitter l’aventure que de vivre son histoire d’amour avec Nicolas… Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès18h20 sur TFX.