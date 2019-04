Pendant la cérémonie, Thomas et Mina décident de dire ce qu'ils pensent à Julie par rapport à son comportement dans le jeu. Des réflexions que la jolie brune ne tolère pas et ne se prive pas de le faire savoir. Le ton monte entre Thomas et Julie. Antoine de son coté, ne comprend pas pourquoi on se mêle autant de son couple. Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.