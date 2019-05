Prochainement dans l’épisode 31 de 10 Couples Parfaits, Thomas s’emporte et ne supporte plus le comportement des habitants. Pour lui, personne ne joue le jeu. Chine et Inès s’embrassent ! Un invité surprise fait son apparition et Steevy et Lorine sont énervés. Que s’est-il passé ? Réponse dans l’épisode 31 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.