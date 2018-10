« J’ai envie de te gifler » - Illan fait le malin, Hilona tombe dans le ravin

Hilona surprend une conversation plutôt ambigüe entre Noée et Illan. « On t’attendait » lui annonce ceux qui assistaient à cette discussion dans la chambre des filles. Hilona comprend vite qu’Illan est en train d’essayer de la rendre jalouse en draguant Noée. « Tu cherches quoi, la dispute ? » lui demande Hilona. Illan continue à se jouer d’elle mais la jeune femme préfère quitter la pièce. « T’es une pourriture » balance Noée à lllan. Jessica rejoint sa copine Hilona, isolée sur la terrasse. C’est cause perdue selon Jessica, « elle se prend trop la tête pour rien, soit elle assume d’être avec Illan et elle sait très bien comment il est, soit tant pis ». C’est ensuite Illan qui prend le relais pour aller discuter avec Hilona mais là aussi c’est cause perdue… Extrait de l’épisode 16 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 12 octobre à 18h20 sur TFX.