« J’ai été détruit par une fille » : Jonathan explique ses 500 conquêtes

Grâce à Elsa, Marilou et Jonathan ont pu se retrouver en tête-à-tête afin de se découvrir un peu plus. Les deux candidats se pensent match, mais veulent discuter un peu plus afin de savoir s’ils sont réellement compatible, ou non. Alors que Jonathan explique rechercher l’amour et l’affection d’une femme, Marilou lui demande un petit éclaircissement concernant ses 500 conquêtes. En effet, lors d’un jeu, Jonathan avait révélé compter au nombre de 500 ses relations amoureuses. Jonathan révèle alors avoir mal vécu une relation amoureuse et être arrivé à Paris « sans cœur ». Ses explications vont-elles convaincre Marilou ? Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX. Extrait de l’émission du jeudi 22 novembre.