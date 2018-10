JALOUSIE - Illan et ses « drôles de dames » font rager Hilona

La soirée d’anniversaire de Sergio est sous le signe de l’amour. Les couples parfaits les ont rejoints, et les couples de la villa se font désormais nombreux. Sauf qu’Illan lui a tout un harem autour de lui, à défaut d’avoir son ex copine, Hilona. Même si les deux sont toujours chiens et chats, il ne se lasse pas de la faire jalouser avec les autres célibataires de la maison. Sa nouvelle proie du moment c’est Inès. La jeune femme voit clair dans son jeu mais faire râler Hilona est un plaisir personnel qu’elle partage. Tout comme Célia, ennemie N°1 d’Hilona. Et aussi comme Noée qui pendant un moment s’est amusée à flirter aussi avec Illan. Hilona ne compte évidemment pas se joindre à la petite sauterie, même si elle l’observe attentivement tout ça de loin… Extrait de l’épisode 28 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 30 octobre à 18h20 sur TFX.