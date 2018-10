Jalousie, Stratégie et Deuxième Cérémonie dans l’épisode 11 de 10 Couples Parfaits

Mélanie et Jonathan reviennent de leur date de poterie et Tony ne semble pas ravi. « T’as gagné quelqu’un mais tu m’as perdu » dit-il à Mélanie, avant d’avouer, « Il a déclenché une guerre ». L’heure de la deuxième cérémonie des couples est déjà arrivée et c’est aux garçons cette fois de faire leur choix. « Je suis très inquiète » avoue Hilona alors que Stella est déjà remontée contre eux, « je ne comprends pas leur stratégie, c’est bête » dit-elle avant de s’embrouiller en pleine cérémonie avec Sélim. Alors les célibataires trouveront-ils plus d’un faisceau lumineux ? Les garçons vont-ils faire le bon choix ? Réponse dans l’épisode 11 de 10 Couples Parfaits diffusé demain dès 18h25 sur TFX