JALOUSIE - Tony nargue Jonathan et embrasse Mélanie sous ses yeux

Depuis l’arrivée de Mélanie, Jonathan et Tony se battent pour elle. Aujourd’hui, le vainqueur est Tony. Pendant leur rendez-vous en tête à tête, Mélanie et Tony se sont embrassés. C’est en couple que les deux candidats reviennent dans la villa. Ils ont l’air heureux, et ont très envie de partager la nouvelle avec Jonathan. En train de cuisiner, il ne réagit pas à cette annonce et Tony décide d’embrasser sa nouvelle chérie sous ses yeux. « Il pense me foutre la rage en embrassant Mélanie, mas ça ne me fait ni chaud ni froid. Ce qui me fout la rage c’est quand il fait le fou », révèle-t-il. Tony en profite également pour régler ses comptes avec son rival. Il lui demande notamment pourquoi, il a parlé derrière son dos. Entre Jonathan et Tony, la hache de guerre ne va pas s’enterrer de sitôt. Retrouvez 10 Couples parfaits du lundi au vendredi dès 18h20 sur TFX.