Jalousie, tromperie et incompréhensions dans l’épisode 39 de 10 Couples Parfaits

Nicolas et Tom sont les gagnants de ce nouveau date challenge. Ils doivent alors choisir avec qui ils veulent partir en date. Nicolas choisit Jessica et Tom lui créé la surprise. Il décide de partir avec Mia, actuellement en couple avec Sélim. Sans compter la jalousie et l’incompréhension du garçon, tous ne comprennent pas le choix pas très stratégique de Tom. Alors qu’ils arrivent à plus de la moitié du jeu, ils ne peuvent pas se permettre de se tromper. Tom sait qu’il va s’attirer les foudres des célibataires, d’autant plus de Sélim, surtout après avoir dragué Mia pendant leur date. De son côté Illan joue toujours avec le feu et risque même d’être démasqué… Alors rendez-vous dès demain sur TFX pour un nouvel épisode inédit de 10 Couples Parfaits dès 18h20 .