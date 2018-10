Jérémy ou l’exemple à ne pas suivre pour réussir sa date

Jérémy et Mia ont été choisis pour partir en date de rêve et surtout tester leur compatibilité amoureuse. La date commence plutôt bien, Jérémy complimente Mia qui apprécie. Mais très vite, le garçon dévie sur l’infidélité masculine, qui se justifierait par leur côté « animal », « les garçons sont beaucoup plus infidèles que vous les femmes ». Jérémy continue sur une pente savonneuse, il avoue à Mia que lui aussi a été infidèle. Et puis dans sa lancée, Jérémy raconte sa première histoire d’amour, puis de ses études, puis de ses attentes, en bref il ne parle QUE DE LUI ! Et pour Mia c’est exactement tout ce qu’elle n’aime pas chez un homme. Cette date de rêve se transforme très vite en cauchemar éveillé pour la jeune femme, mais au moins une chose est sûre, ce n’est pas son match ! Alors messieurs, un conseil, pour réussir un premier rendez-vous évitez de la jouer trop perso et d’évoquer des sujets qui fâchent. Extrait de l’épisode 8 de 10 Couples Parfaits, diffusé le mardi 2 octobre 2018 à 19h00 sur TFX.