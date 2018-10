Jessica & Lorenzo : LE BISOUS

Lors d'une soirée, Jessica et Lorenzo ont préféré se mettre à l'écart du groupe pour pouvoir parler et être à l’abri des intempéries. De son coté, Lorenzo se sent de plus en plus attiré par la jolie brune Jessica. Sont-ils match parfait ? Lorenzo qui est perçu comme le looser de la drague dans la maison, étonne Jessica et la trouble !. Ce petit moment entre Lorenzo et Jessica permet aux deux jeunes tourtereaux de se découvrir davantage et même de confirmer leur attirance commune. Ils peuvent compter sur leurs amis pour bien faire remarquer le rapprochement et demander : LE BISOUS ! Extrait de l’épisode 8 de 10 Couples Parfaits, diffusé le mardi 2 octobre 2018 à 19h00 sur TFX.