JEU DANGEREUX - Célia et Illan en tête à tête, elle le drague sans scrupule

Célia et Illan se retrouvent en tête à tête grâce au date challenge remporté par la jeune femme. Elle a besoin de lui parler de son dérapage pendant l’épreuve mais également de son couple avec Hilona, « il faut qu’on mette les choses au clair et c’est ce que l’on va faire ». Sauf que la discussion ne va pas en rester là et très vite ils vont recommencer à se chercher. Célia semble ravi de retrouver son coup de cœur et n’a qu’une idée en tête, lui faire oublier Hilona. « Jusqu’à quand tu vas rester avec elle ? » lui demande Célia. Illan sent bien que la situation devient ambiguë « t’es encore plus forceuse que moi », mais ce n’est pas pour autant qu’il lui met un stop, au contraire… Même lorsque celle-ci lui avoue qu’elle n’a qu’une envie, être avec lui. Hilona risque d’être ravie ! Extrait de l’épisode 9 de 10 Couples Parfaits, diffusé le mercredi 3 octobre 2018 à 19h00 sur TFX.