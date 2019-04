Depuis leur premier bisou hier soir, Julie trouve qu'Antoine est trop "collant" avec elle... La jolie brune n'aime pas ce côté-là chez Antoine et essaye de lui faire comprendre. Antoine réalise bien qu'il est beaucoup plus investi dans la relation que celle-ci. Une situation qu'Antoine a du mal à comprendre.... Extrait de 10 couples parfaits, diffusé du lundi au vendredi à 17h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.