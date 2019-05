Après avoir discuté avec Elsa, Chani décide de partir en date avec Antoine. Elsa et elle partent chercher Antoine qui était dans les bras de Julie, sa copine. Antoine et Chani partent en date et Julie voit rouge. La jeune femme ne supporte pas qu’on lui enlève son chéri même si c’est pour le bien du jeu. Chani et Antoine vont-ils se rapprocher ? Extrait de l’épisode 24 de 10 Couples Parfaits diffusé du lundi au vendredi à 18h00 sur TFX.