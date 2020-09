Kellyn à Alcaraz : “Tu me manques de ouf”

En savoir plus sur Elsa Fayer

La relation Kellyn/Alcaraz a connu beaucoup de péripéties depuis le début de l’aventure. Aujourd’hui, il semblerait que les deux célibataires soient prêts à entrer dans un nouveau chapitre. En effet, la jeune femme ne supporte plus le froid qui s’est intallé entre eux. Alcaraz qui a remarqué les efforts de son ex petite copine, est maintenant ouvert à la discussion. Kellyn se lance dans une grande déclaration. Alcaraz va-t-il lui laisser les portes ouvertes et parvenir à lui refaire confiance ? Extrait de l’émission du 9 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.