Kellyn et Bryan, une évidence ? “C’est mon match parfait”

En savoir plus sur Elsa Fayer

Kellyn et Bryan ont gagné le date challenge. L’occasion d’apprendre un peu plus à se connaître… La complicité entre les deux, est indiscutable. Mais cela suffit-il à former un match parfait ? Bryan profite de cette discussion à coeur ouvert pour sonder la jeune femme. Kellyn est-elle sincère avec Alcaraz ? Le frère de Seby Daddy décide de mener son enquête pour le compte de son ami. La jeune femme n’est pas avare de compliments lorsqu’il s’agit de parler de son ex petit-copain. Aujourd’hui plus que jamais, elle veut laisser une nouvelle chance à son histoire. Alcaraz lui laissera-t-il cette chance ? Extrait de l’émission du 10 Septembre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.