“Kellyn le snake” fait tout en soum soum

Dès son retour de date, Adrien court vers Mélanie. D’une part pour la rassurer, car elle n’était pas sereine de le savoir en date avec Kellyn… Mais surtout pour lui rapporter les mots de Kellyn ! En effet, la jeune femme a tenu des propos déplacés pendant son date. Mélanie ne se retient plus. Elle déclare la guerre à Kellyn et lui dit ses quatre vérités. La jeune femme n’en peut plus de son comportement… Kellyn est-elle juste maladroite ou est-elle vraiment attachée à Adrien ? Extrait de l’émission du 23 Octobre 2020. Retrouvez 10 Couples Parfaits, du lundi au vendredi à 19h sur TFX.