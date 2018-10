« Qui l’eut cru ? », Nicolas et Noée de nouveau en couple !

Nicolas et Noée se retrouvent seul à seul pour une discussion au sommet. Le beau brun alias « l’indécis » selon Noée, sait enfin sur quel pied danser. Entre Daisie et Noée, il a fait son choix et compte bien l’exposer à la principale intéressée. Noée n’attend que ça depuis le début de l’aventure. Après une courte idylle, Nicolas n’assumait pas vraiment d’être en couple, ils ont donc décidé d’un commun accord de s’arrêter là. Daisie avait donc sautait sur l’occasion pour séduire celui qu’elle pense être son perfect match, Nicolas. Après quelques doutes, Nicolas en est sûr, son cœur penche pour Noée. Et c’est avec un bisou qu’il lui prouve… Extrait de l’épisode 27 de 10 Couples Parfaits, diffusé le 29 octobre à 18h20 sur TFX.